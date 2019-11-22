Kemal Öztürk'ten ilginç tazminat davası kararı! Daha fazla etmezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı yapan eski Anadolu Ajansı Genel müdürü Kemal Öztürk, kendisi hakkında iddialar ortaya atanlar için 3 kuruşluk tazminat davası açtığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “Gazete manşetlerini yayınlamadan önce bana yolluyorlardı” çıkışıyla gündem olan Kemal Öztürk, kendisi hakkında asılsız iddiada bulunanlara 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Öztürk 'çünkü daha fazla etmezler' dedi.

'Bu bir cinnet halidir'

Kendi bloğunda yayınladığı açıklamada, Öztürk, şunları söyledi;

Gazeteler, televizyonlar, onlarca medya sitesi, binlerce sosyal medya kullanıcısı, psikolojik sorunları olan birinin yazdığı tvitlerdeki akla zarar iddiaları, her yerinden yalan olduğu belli olan iftiraları, hiç tereddüt etmeden ve düşünmeden, bir sürü psikolojisiyle alıntıladı ve yayınladı. Bu bir cinnet halidir.

'Tartışmanın odağını değiştirmek istiyorlar'

Bu, aslında birbirilerinden farkları kalmamış, aynı sistemden beslenen, çürümüş bir yapının varlığını gösterdi bize. Dindar, seküler, Kemalist, demokrat maskelerini takmış ama ahlak ve vicdanını kaybetmiş, beyni süngerleşmiş “gazeteci” geçinen bazı insanların hüküm sürdüğü bir sistemle karşı karşıyayız. İşte benim eleştirdiğim budur. Bu yüzden sistemi değil, isimleri tartışarak, tartışmanın odağını değiştirmek istiyorlar”

Kendisi hakkında linç girişimi düzenlendiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti;

“Hiçbir alternatif medyanın doğmasını istemiyorlar. Bir Youtube kanalında, röportaj yapılan kişilerin gerçek sorularla karşılaştığında gündemi nasıl değiştirebildiğini gördü herkes. Milyarlık yatırımlarla kurulmuş, televizyonların, gazetelerin yapamadığını bir Youtube kanalı yapıyorsa, bu yalanlar üzerine kurulmuş bir sistem için büyük tehlike demektir.

'Çünkü şikâyet edecekleri bir patronum yok'

İşte boğmak istedikleri şey, bu yeni ses, yeni bakış açısı, alternatif medya süreçleridir. Lakin başaramadılar. Başaramayacaklar da. Çünkü şikâyet edecekleri bir patronum, sesimi kısacakları bir yöneticim, amirim yok. Bu yüzden den itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir iftira tutmayacak” ifadesini kullandı.