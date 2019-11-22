Masterchef elenen Suna'ya Demet Akalın'dan destek geldi Kıvanç'ı gömdü
Masterchef'te elenen isim Suna Aydın'ın olması herkesi şaşırtırken ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan jüri üyelerine sert bir tepki geldi.
Tv8'in yemek yarışması Masterchef'te önceki akşam elenen isim belli oldu. Yarışmaya veda eden Suna Aydın gözyaşlarına boğulurken, sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Favori olarak gösterilen Suna'nın yarışmadan elenmesi, Demet Akalın'ı da kızdırdı.
Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini şu şekilde dile getirdi:
- "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç… Sağol Masterchef bizim için bitti. By By"
Demet Akalın'ın yanı sıra Masterchef'ten Suna'nın elenmesine şu şekilde yorumlar da geldi:
- "Sevseniz de sevmeseniz de torpilli dediğiniz bu kadın elenmeyi haketmedi"
- "Kıvanç’ın eleneceğinden eminken Suna ve Batuhan son ikiye kalmıştır Masterchef > Game of Thrones son sezon "
- "Kıvanç'ın ve Yasin'in olduğu potadan güle oynaya çıkarım diyen Suna ağlayarak elendi. Kibir insanı bitirir."
- "Haksızlık oldu, sistemin değişmesi gerekiyor"