Masterchef elenen Suna'ya Demet Akalın'dan destek geldi Kıvanç'ı gömdü

Demet Akalın'ın yanı sıra Masterchef'ten Suna'nın elenmesine şu şekilde yorumlar da geldi:

- "Sevseniz de sevmeseniz de torpilli dediğiniz bu kadın elenmeyi haketmedi"

- "Kıvanç’ın eleneceğinden eminken Suna ve Batuhan son ikiye kalmıştır Masterchef > Game of Thrones son sezon "