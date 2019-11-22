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Fenerbahçe için Rıza Durmisi ve Filippo Falco iddiası

İtalyan medyası, Lazio'da forma giyen Rıza Durmisi ve Lecce'de top koşturan Filippo Falco'yu Fenerbahçe'ye yazdı.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosunu takviye için çalışmalara hız verdiği ortaya çıkarken, İtalyan basını da Sarı-Lacivertliler’in listesindeki isimleri gündeme taşıdı.

“Benimle en çok ilgilenen takım Fenerbahçe''
La Gazzetta dello Sport’a konuşan Rıza Durmisi, “Benimle en çok ilgilenen takım Fenerbahçe. Pazarlıklar devam ediyor. Hem kulübümle hem de benimle görüştüler” dedi.

“Zanka ile konuştum''
Devre arasında Lazio’dan ayrılacağına vurgu yapan 25 yaşındaki sol bek, “Zanka ile konuştum, bana Fener’e transferim konusunda tavsiyelerde bulundu” ifadelerini kullandı.



3 milyon euro
İtalyan ekibinin geçen sezon 7.5 milyon euroya Real Betis’ten transfer ettiği Durmisi için Fenerbahçe’den en az 3 milyon euro talep edeceği kaydedildi.



Filippo Falco iddiası
İtalyan Tutto Mercato sitesi de, Fenerbahçe’nin Filippo Falco için Lecce’nin kapısını çaldığını ileri sürdü. Haberde Fener’in yanı sıra 27 yaşındaki hücum oyuncusu ile Genoa’nın da ilgilendiği ifade edildi.

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