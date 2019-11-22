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Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz hattı projesi

Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü bir doğalgaz hattı için proje geliştirildiği belirtildi.

Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ortaklığıyla Birinci Doğu Akdeniz Uluslararası Enerji Sempozyumu düzenlendi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sempozyuma katılan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz boru hattının kurulmasını gündeme getirdi.

Tayoç, boru hattının 2025'te Türkiye'den KKTC’ye doğalgaz götürecebileceğini söyledi.

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