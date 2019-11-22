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Ankara'da flaş FETÖ operasyonu! 2 teğmen 90 astsubaya gözaltı kararı

ANKARA 'da bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. FETÖ'nün askeri yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında büyük bir operasyon düzenleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 teğmen 90 astsubaya gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında örgütle irtibatı tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş 2’si teğmen, 90’ı astsubay toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonları ile iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

22 ilde operasyon şüphelilerden 53'ü yakalandı

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 ilde operasyon düzenlediği ve şüphelilerden 53'ünü yakaladığı aktarıldı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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