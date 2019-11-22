Kolombiya'da genel grev ortalığı karıştırdı! Polis göstericilere kaba kuvvet kullandı
KOLOMBİYA'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce kişinin katıldığı ve 7 polisin yaralandığı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.
Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor.
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Bogota’da protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü.
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Göstericilerin ana yolları çöp konteynırlarıyla kapatması sonucu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanıyor. Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.
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Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.
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