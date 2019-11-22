Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin maliyetini düşürmeye çalışıyor

Şampiyonluk yarışına daha güçlü bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor, Ndiaye transferi için kolları sıvadı.

Bir süredir oyuncu cephesiyle temasta olan Bordo-Mavili yönetim, kulübü Stoke City’nin de şartlarını sordu. İngiliz ekibi, yarım sezon kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro istedi. Ndiaye’nin Türkiye’de ciddi bir pazarının olduğunu bilen Stoke City, şimdilik tok satıcı rolünde.

Kıran kırana pazarlık devam ediyor

Ndiaye ise 6 aylık maaş olarak 1.5 milyon Euro talep ediyor. Toplamda ortaya çıkan 2.5 milyon Euro’luk rakamı çok bulan Trabzonspor Yönetimi, bu işi 1.5 milyon Euro seviyelerine bitirmek amacında.

Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Ocak ayı gelmeden bu transfer için prensip anlaşmasına varmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, sonrasında sol bek, sağ kanata da takviye yapacak. Duruma göre bir de stoper alınması gündemde.