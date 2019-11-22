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Liverpool'dan Uğurcan Çakır için dudak uçuklatan teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a tam 18 milyon pound teklif edecek.

Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır’a İngiltere’den talip var. Genç file bekçisini isteyen kulüp ise Liverpool.

18 milyon pound
İngiltere’nin önde gelen gazeteleri arasında yer alan The Sun, Alisson Becker’in arkasını sağlama almak isteyen Merseyside ekibinin Uğurcan’ı listenin ilk sırasına yazdığını duyurdu. Haberin içeriğinde ise Liverpool’un Uğurcan için 18 milyon poundu gözden çıkardığı bilgisine yer verildi.

Başkan yalanlamıştı
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan için şu ifadeleri kullandı; "Şu ana kadar bize gelmiş teklif yok. Futbol kulüpleri futbolcu satarak para kazanır ya da kaybeder. Uğurcan'la ilgili teklif yok. Daha 2 ay önce Uğurcan'la 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kağıt üzerinde bizim 5 yıllık sözleşmemiz olan, altyapımızdan yetişmiş önemli bir değer.''

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