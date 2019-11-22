Herkesin konuştuğu Rahmi Turan'ı Behiç Kılıç'tan dinleyin Hasan Öztürk yazdı

CHP'li önemli bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasını ortaya atan Rahmi Turan hakkında Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, rahmetli gazeteci Behiç Kılıç'ın onunla ilgili anlattığı bir olayı köşesine taşıdı.

Beştepe'ye çıkan CHP'li kim tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kesin bir dille iddiayı yalanladı. Adı geçen CHP'li isimler de görüşmeyi reddetti.

Gözlerin çevrildiği Sözcü yazarı Rahmi Turan ise, haber kaynağının endişeye kapıldığını belirterek "Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" dedi.

Turan'ın her iki tarafı da zan altında bırakan bu tavrı tartışma konusu oldu. Spekülasyonlara nokta koymak yerine, üzerini kapatmayı tercih edince, meslektaşlarının eleştiri oklarına maruz kaldı.

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında 1997 yılında kendisinin de olduğu rahmetli gazeteci Behiç Kılıç'ın yazı işleri toplantısında Rahmi Turan ile ilgili anlattığı bir olayı aktardı:

BİR GÜN GAZETEYE GELDİ 'VURUN ÖZAL'A DEDİ

"Söze “Rahmi ağabey bir gün…” diye başladı. “Rahmi ağabey kim” diyenimiz oldu. “Rahmi Turan, hayatım…” diye sözü yeniden aldı Behiç Kılıç ve anlatmaya başladı:

“Rahmetli Özal’ın güçlü olduğu dönemdi. Rahmi ağabey önceleri Özal’a muhalefet etti. Sonra Özal onu bazı gezilere davet etmeye başladı. Rahmi ağabey ile Özal’ın arası düzeldi. Ağır muhalefeti terk etti. Bize hep ölçülü muhalefet yaptırıyordu. Bir gün sabah gazeteye geldi. ‘Vurun Özal’a’ dedi. ‘Rahmi ağabey ne oldu da yayın politikası değişti’ diyecek olduk. Cevap bile vermedi. Ve o günden sonra uzun süre çok ağır ithamlarla çok ağır muhalefet ettik.

GÜMRÜĞE TAKILAN SİLAHLARLA İLGİLİ ÖZAL HAREKETE GEÇMEMİŞ

Daha sonra öğrendik ki Rahmi ağabeyin Özal’a bir kızgınlığı olmuş. Nedeni de çok ilginçtir. Rahmi ağabeyin silah merakı var, silah koleksiyonu var. Özal ile gittiği yurtdışı seyahatinden dönerken iki adet silah getirmiş. Silahlar gümrüğe takılmış. Özal rahmetli de gümrükteki silahların alımı için kılını bile kıpırdatmamış. Rahmi ağabey de Özal’a bu yüzden kızıp, ‘Vurun Özal’a demiş.”

"HAYATIM RAHMİ AĞABEYİN HUYU BÖYLEDİR"

Behiç Kılıç’ın sözleri bittiğinde bizler birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Bir arkadaş söz alıp, “Behiç ağabey ‘duayen gazeteci’nin muhalefeti böyle çıkar hesabı üzerine mi?” diye bir soru sordu. Behiç kılıç, elindeki purosundan bir nefes çekti. “Hayatım, Rahmi ağabeyin huyu böyledir” dedi.

KENDİ ÇIKARINA TERS DÜŞEN BİR MESELE

Şimdi düşünüyorum da Rahmi Turan hem Beştepe’den yani Cumhurbaşkanı’ndan hem CHP’den “kendi çıkarına ters düşen bir mesele yüzünden” öç almaya kalkışmış olabilir.

29 EKİM RESEPSİYONUNA DAVET EDİLMEMESİ ÇILGINA ÇEVİRMİŞ OLABİLİR Mİ?

Mesela, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye’deki kabul törenine Rahmi Turan değil, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz davet edilmişti. Bu küçük ayrıntı bile Turan’ı çılgına çevirmiş olabilir mi? Ya da Rahmi Turan CHP’den bir şey talep etmiş ve reddedilmiş olabilir mi?