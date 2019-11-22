HABER /  YEREL

Herkes uzaylılar yazmış demişti! 'Case'in sırrı çözüldü

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Tuzcu köyündeki yaklaşık 20 dönümlük boş bir tarlanın neredeyse tamamına yazılan, İngilizce'de 'dava' anlamına gelen 'case' yazısının sırrı çözüldü.

Erzurum- Bingöl Karayolunun Tuzcu köyü mevkisinde, bir süre önce tarlaya yazılan 'case' yazısı merak konusu oldu. Çeşitli yorumlara neden olan yazıya birçok kişi de, "Uzaylıların işidir" diyerek nokta koydu. Sosyal medyada da günün konusu olan yazının Tuzcu köyünde geçimini babası ile birlikte çiftçilik yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Sefa Laç tarafından yazıldığı belirlendi.

Babasına çok iyi bir traktör sürücüsü olduğunu ispatlamak için bu yazıyı yazdığını söyleyen Laç, "Yıllardır traktörle tarla sürerim. Tarlayı bir nakış gibi işlerim. Babama çok iyi bir traktör sürücüsü olduğumu ispatlamak için komşumuza ait Erzurum-Bingöl karayolunun hemen yanındaki boş bir tarlaya, kullandığım traktörün markasını arkasına pulluk takarak yazdım.

Devasa yazı yoldan geçenlerin dikkatini çekmiş. Hatta çoğu bunun uzaylıların işi olduğuna inanmış. Bu uzaylıların değil, benim işim. Yazın tarlanın etrafı yeşerince daha çok belli oluyor. Yakında ay-yıldız işlemeli 'Türkiyem' yazacağım" diye konuştu.

Her sabah çalıştığı işyerine giderken gördüğü yazıya bir anlam veremediğini söyleyen Ahmet Çol ise "İşyerine giderken tarlada büyük harflerle 'case' yazısı hep dikkatimi çekiyordu. Bunu yapabilecek kimse aklıma gelmeyince uzaylıların yazmış olabileceğini düşündüm" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Liverpool'dan Uğurcan Çakır için dudak uçuklatan teklif
Mehmet Ali Kulat erken seçim tarihini açıkladı yeni ittifak bombası
Ankara'da flaş FETÖ operasyonu! 2 teğmen 90 astsubaya gözaltı kararı
Yunan polisi cebindeki paraları yedirdi işkence etti denize attı! Türkiye sahip çıktı
Rahmi Turan'ın iddiası yalan! Asıl maksadı da ortaya çıktı
Kolombiya'da gündem Falcao: Ona ihtiyacımız var
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin maliyetini düşürmeye çalışıyor
Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti
Herkesin konuştuğu Rahmi Turan'ı Behiç Kılıç'tan dinleyin Hasan Öztürk yazdı
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Efsane cuma indirimleri neler hangi markalar indirimde?
Efsane cuma indirimleri 2019 kaç gün sürecek Kara cuma bitiş tarihi
Yorumlar