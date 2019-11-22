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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Anadolu Ajansı

Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak. Ligdeki son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ve Douglas yine forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti.

Son 5 maçta 13 puan
Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

Dış sahada da toparlandı
Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı.

Evinden uzaktaki karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı deplasman maçlarında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Eksikler Dorukhan ve Douglas
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

ABD Milli Takımı'ndan geç dönen Tyler Boyd ise bugün takıma dahil olacak.

Ruiz ile Necip Uysal ceza sınırında
Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu yarınki karşılaşmada da kart görürse 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

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