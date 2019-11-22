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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türk vatandaşlarına ehliyet müjdesi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ehliyet alması kolaylaşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gurbetçilere son dakika ehliyet müjdesini verdi.

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve pasaport işlemlerini elçilik ve konsolosluklardan alabildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, ehliyet işlemleri için, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." açıklamasında bulundu.

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