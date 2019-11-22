'Dipsiz Göl' gündemden düşmüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesi olayına sert çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin" talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda illerin sorunları gündeme geldi.

Murat Kurum'dan brifing aldı

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen 12 bin yıllık ‘Dipsiz Göl’le ilgili son durumu sordu.

Doğal SİT alanı kapsamına alındı

Kazıya izin verme yetkisinin valilikte olduğunu söyleyen Bakan Kurum, bölgenin doğal SİT alanı kapsamına alındığını ve eski haline getirmek için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

"Bir daha da kimseye böyle bir yetki verilmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine “Bu kazılar nasıl yapılıyor, nasıl bu izinler veriliyor? Böyle bir define kazısı izni nasıl verilir?" siteminde bulunarak "Yetkili valilik bu konuda hassas olmalı. Bir daha da kimseye böyle bir yetki, böyle bir kazı izni verilmesin” talimatıbı verdi.