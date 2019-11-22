Bebek aşı takvimi 2020 hangi aşı kaçıncı ayda nereden yapılır?

Bebek aşı takvimi 2020'nin detaylarını sizler için derledik. Hangi ayda hangi aşı yapılır, bebeklerin doğumlarından itibaren yapılan aşıların ay ay dağılımı ve bebek aşılarının nereden yapıldığı kol, bacak ve ağız yoluyla olup olmadığının detayları haberimizde.

Hangi aşı, ne zaman yapılmalı? Bebek aşı takvimini sizler için derledik. Haberimizde 1'nci aydan itibaren bebeklere hangi ayda hangi aşıların yapılacağının detaylarını bulabileceğiniz gibi hangi aşının vücudun neresinden yapılacağının detaylarını da bulabilirsiniz. Zira sözkonusu bebekler olunca enjeksiyonun yapıldığı yerler de değişiklik gösterebiliyor. Bebek aşılarının büyük bir çoğunluğu bacaklardan yapılır. Baldırların dışa bakan taraflarındaki kaslı dokuya yapılır. Bebek aşılarında bir tek verem aşısının vurulduğu yer farklıdır. Verem aşıları bebeklerde koldan yapılır. Bazı aşılar ise ağız yoluyla alınır. Örneğin, çocuk felci ve rota virüs.

Hiç kuşkusuz her ebeveyn için en önem verdiği konu bebeklerinin sağlıklı olması. Bunun yolu da öncelikle tüm aşılarını aksatmadan yaptırmaktan geçiyor. Çünkü aşılar çocukları kalıcı sağlık sorunlarından hatta yaşam kayıplarından koruyabiliyor.

Hepatit B: Doğumdan hemen sonra; 1’inci ve 6’ncı aylarda.

BCG (verem-tüberküloz): 2’inci ayda.

Boğmaca, difteri, tetanoz: Karma aşı içinde 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 18’inci aylar ile 4-6 yaş arasında.

Çocuk felci: Aşının iki çeşidi var. İnaktif (ölü virüsten olan) aşı, karma aşının içinde 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 18’inci aylar ve 4-6 yaş arasında; canlı (zayıflatılmış virüsten yapılan) aşı ise 6’ncı ve 18’inci aylarda ağızdan yapılıyor.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı: 9’uncu ve 12’inci aylar ile 4-6 yaş arasında karma aşı olarak.

Pnömokok aşısı: 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 12’nci aylarda.

Su çiçeği: 12’nci ay ve 4-6 yaş arasında.

Hepatit A: 18’inci ve 24’üncü aylarda.

Rotavirüs: İki tür aşısı bulunuyor. 6 aydan aydan önce iki ay arayla yapılıyor. Biri iki, diğeri de üç doz uygulanıyor.

Meningokok: 2’nci, 4’üncü ve 12’nci aylarda üç doz; 9’uncu ve 12’inci aylarda iki doz veya 2’nci, 4’üncü, 6’ncı ve 12’inci aylarda dört doz yapılabilen üç çeşidi bulunuyor.

İnfluenza virüs (Grip): Her yıl ekim sonu ile kasım aylarında yapılması öneriliyor. Ancak zorunlu değil.

Human Papilloma Virüs (HPV): Dokuz yaşından itibaren üç doz yapılıyor.