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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı

Emre Belözoğlu, ''Fenerbahçe'nin parçası olarak Avrupa Şampiyonluğu görmek. Şu anda bir hayal olarak görülebilir ancak doğru hamlelerle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, hayalinin Fenerbahçe ile Avrupa şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyledi. Milli Takım gibi Fenerbahçe'nin de ayağa kalkmasının zamanının geldiğini söyleyen Emre gelecek adına umutlu konuştu.

"Milli Takım'ı çok önemsiyoruz. Hepimizin takımı ancak F.Bahçe'yi de önemsiyoruz.'' diyen Emre, ''Bu yıl yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak iyi bir hava yakaladık. Bunun meyvelerini inşallah sezon sonunda alacağız." ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'de yine görev almak istiyorum"
Sabah'a konuşan Emre F.Bahçe'deki futbol sonrası planları içinse "Henüz kafamda belirlediğim bir şey yok ancak futbol sonrasında Fenerbahçe'de yine görev almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

''F.Bahçe'nin parçası olarak Avrupa Şampiyonluğu görmek''
En büyük hayalini açıklayan Emre, "Doğru bir yapılanma ile bir Türk kulübünün Avrupa Şampiyonluğu yaşayabileceğine inanıyorum. Benim bir hayalim var: F.Bahçe'nin parçası olarak Avrupa Şampiyonluğu görmek. Şu anda bir hayal olarak görülebilir ancak doğru hamlelerle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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