Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak sözler! Kandil Selahattin Demirtaş'ı hazırlıyor

ABD'nin desteklediği ve Beyaz Saray'a çağrılıp çağrılmayacağı konuşulan terörist Mazlum Kobani'yle ilgili çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'le Mazlum Kobani arasında bir sürtüşme olduğunu ve Kobani yerine Selahattin Demirtaş'ın hazırlandığını açıkladı.

Soylu, son aylarda Türkiye'ye terörist sokulmadığını açıkladı. Terörle mücadeledeki başarıdan söz eden Bakan Soylu, Mazlum Kobani kod adlı teröristin durumuna da değindi. Soylu, Kobani için "ABD, Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor," dedi.

Kandil ile Mazlum Kobani arasında bir çekişme var

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kandil ile Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani kod adlı PKK/YPG'li terörist) arasında çekişme var. Kandil'in Selahattin'e yönelik bir koruması var. Kandil'in Apo noktasında bir iç çatışması var. Suriye'de yapılan tüm operasyonlarda Ferhat Abdi Şahin, ABD ile görüştüğü için ona karşı duruşları var. ABD, Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor, enteresan bir durum.

Kandil zor durumda bırakmak için unsurlarını hemen çekti

Uluslararası legalleştirilmeye çalışılan bir adamın üzerine atlamaları lazım ama sahiplenmiyorlar. Benim okumam bu. Afrin'de (Zeytin Dalı harekâtında) Ferhat Abdi Şahin'i zor durumda bırakmak için Kandil unsurlarını hemen çekti, oradaki başarısızlığı Abdi'nin üzerine yıkıp YPG'yi yönetemediği, hem örgüt içinde hem de onların kamuoyunda böyle bir değerlendirmeyi ortaya koymaya çalıştılar.

İlk kez bir terör örgütünün bir devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz

Bu iç çekişme ve çatışmanın ortasında Selahattin Demirtaş, Apo ve onun türevleri söz konusu. İlk kez bir terör örgütünün (PYD/YPG), bir devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz. ABD tarafından kontrol ediliyor.

Selahattin Demirtaş'ı hazırlıyorlar

Kandil'in yatırım yaptığı kişi Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ı hazırlıyorlar.