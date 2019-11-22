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Jose Mourinho Zlatan Ibrahimovic'i istiyor

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, adı Milan ile anılan Zlatan Ibrahimovic'i Tottenham Hotspur'a getirmeyi düşünüyor.

Jose Mourinho'nun Tottenham'da göreve başlamasının ardından eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'in de Londra'ya transfer olması gündeme geldi.

Ada basınında yer alan haberlerde, LA Galaxy'ye veda eden 38 yaşındaki forvetin yeni yılda bedelsiz olarak transfer edilebileceğini yazdı.

Ibrahimovic ideal isim olarak öne çıkıyor
2016 yılında Mourinho, Ibrahimovic'i bonservis ödemeden Manchester United'a getirmişti. Fernando Llorente yollarını ayıran ve Harry Kane'in yanına bir alternatif düşünen Tottenham, Avrupa'ya dönmeyi planlayan Ibrahimovic ideal isim olarak öne çıkıyor.

Daha önce iki kez çalıştılar
Daha önce Ibrahimovic'le iki kez birlikte çalışan Jose Mourinho, yetenekli oyuncunun Inter'den ayrıldığı dönemde büyük bir üzüntü yaşadığını gizlememişti.

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