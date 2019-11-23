Havalar soğudu Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı verdi
İstanbul, İzmir, Çanakkale ile birlikte 15 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise Batı'da 2 ila 4 derece düşecek.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.
Kuvvetli yağış olacak yerler
Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yağış kuvvetli olacak. Gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın durumu
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.