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Nazlıcan Arkan kimdir kaç yaşında hastalığı nedir durumu kritik

Şarkıcı Ceylan instagram hesabından yeğeni Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu söyledi. İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyurna Nazlıcan Arkan kimdir, kaç yaşında ve Nazlıcan Arkan'ın hastalığı ne?

Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan yoğun bakımda ve durumu ciddi. İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ve adından söz ettiren Nazlıcan Arkan şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmiş ve o günden beri tedavi altında tutuluyordu. Nazlıcan Arkan'dan gelen son haberi ise ceylan duyurdu. Nazlıcan Arkan yoğun bakımda ve durumu ciddi. Peki kimdir Nazlıcan Arkan, kaç yaşında?

Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

"Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin"

Nazlıcan Arkan, 2017 yılında Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş'ın jürisi olduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştı. 

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