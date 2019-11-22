AK Parti'deki istifaların sebebi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çıktı

Ak Parti'de il başkanları ve muhaliflere yönelik istifa ve ihraç yöntemine başvurulmasının perde arkasında, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiler olduğu öne sürüldü.

AK Parti kadrolarında uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yıl bitmeden kuracakları yeni partileri kamuoyuna ilan etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti kuracaklarını beyan ettikten sonra, Ak Parti'de yaşanan istifalar ve ihraçlar akıllara bir takım ihtimalleri getirdi.

AK Parti'deki istifaların sebebi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu olduğu konuşuluyor.

8 il başkanı istifa etti

AK Parti'de şimdiye kadar 8 il başkanı genel merkezin talimatıyla istifa etti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 25'i bulması bekleniyor. Genel merkezin, istifa ettirilen başkanların 'küsüp gitmemesi' için alarma geçtiği iddia edildi.

"İstifaları" perdeleme amacı

Siyasi kulislerde il başkanları ve muhaliflere yönelik istifa ve ihraç yöntemine başvurulmasının bir nedeni olarak da, Davutoğlu ve Babacan'ın yeni partiyi kurmaları ile partide yaşanacak "istifaları" perdeleme amacının yattığı iddiası seslendiriliyor.

Çok sayıda istifa olacağı yorumu

Zira, iki ismin partiyi kurmaları halinde, milletvekili düzeyinde çok fazla olmasa da özellikle teşkilatlardan, çok sayıda istifa olacağı yorumu yapılıyor.

Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler de bir süre önce BBC Türkçe'ye, şimdilik milletvekili transferi düşünmediklerini, ancak "teşkilatlarda kendileriyle birlikte hareket etmek isteyenlerin istifasını isteyeceklerini" açıklamıştı.

Yeni görev verilmesi” stratejisi

Ayrıca, istifa eden il başkanlarının küserek ekibiyle birlikte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partilere gitmesinin önlenmesi için de “yeni görev verilmesi” stratejisi uygulanacağı edinilen bilgiler arasında.

''Birtakım görevlere getirmeyi düşünüyoruz''

Bazı AK Parti yöneticileri, “Başka partilere giderler mi gitmezler mi, bizim öyle bir derdimiz yok. Onların hepsi kontrol altında. Genel merkezde koordinatörlük ya da teşkilatta birtakım görevlere getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

İstifa ettirilecek il başkanları böyle belirleniyor

İstifa ettirilecek il başkanlarının ise partinin yaptırdığı "memnuniyet anketleri"nin yanı sıra, halkla yapılan görüşmeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak belirlendiği ifade ediliyor. Ayrıca, parti yönetimi tarafından belirlenen isimler, tebdili kıyafetle, halkın nabzını tutuyor. Parti kaynakları, yeterince çalışmayan, seçmenle diyalog kuramayan ya da, çeşitli nedenlerle yıpranmış, doku uyuşmazlığı yaşananların istifasının istendiğine dikkat çekiyorlar.

Kongrelere müdahil olmasın gerekçesi

İl başkanlarının, kongre takvimi başlamadan hemen önce istifalarının istenmesinin nedenlerinden biri olarak, "birlikte yol yürünmeyecek" insanların kongre süreçlerine müdahalesini engellemek olarak gösteriliyor. Parti kaynakları, "Devam etmek istemediğiniz il başkanının, ilçe kongrelerine müdahalesi gibi bir durum söz konusu olabilir. O nedenle de, kongre takvimi başlamadan istifaları daha yerinde olur" değerlendirmesi yapıyorlar. Partide istifa ettirilenlerin yerine, il kongresine kadar genel merkezin güvenilir gördüğü teşkilattan isimler atanıyor.