Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Rahmi Turan'a sert sözler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “CHP’li bir siyasetçi Erdoğan ile Beştepe'de görüştü” iddiasını ortaya atarak tartışma yaratan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’a ve canlı yayında "kim olduğunu biliyorum" diyerek doğrulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Rahmi Turan'a "Sizin gibi yaşını başını almış bir meslek büyüğüne trollüğü hiç mi hiç yakıştıramam" diyen Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de "Ah Kemal Bey ah" başlıklı yazı yazmaktan ben bıktım, Kemal Bey bana “ah” çektirmekten bıkmadı." ifadelerini kullandı.

Turan'a "Yaptığınız ayıptır, günahtır, haksızlıktır." diye seslenen Ahmet Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trollüğü hiç mi hiç yakıştıramam"

Gerçekten olmadı. Hiç olmadı. Kuyuya “Külliye’ye giden CHP’li” diye bir taş attınız, bütün Türkiye birlik oldu, yine de attığınız taşı çıkaramadı. Sayın Rahmi Turan... Ne yapmaya çalıştığınızı, nereye varmak istediğinizi bir türlü anlayamadım.

Eğer amacınız trollük yapmaksa... Sizin gibi yaşını başını almış bir meslek büyüğüne trollüğü hiç mi hiç yakıştıramam.

Eğer maksadınız Kemal Kılıçdaroğlu lehine operasyon çekmekse... En başta sizin bunu kendinize yakıştırmamanız gerekir. Eğer bazı CHP’lileri töhmet altında bırakmayı hedeflediyseniz... Yaptığınız ayıptır, günahtır, haksızlıktır. Eğer sadece eğlenmek için böyle yapıyorsanız... Kendinize başka eğlenceli meşgaleler bulmayı denemelisiniz. Eğer dikkat çekmek için yapıyorsanız bunu... Geçmişte yaptığınız “Sakallı bebek doğdu” türü uydurma haberler bile bu yaptığınızdan daha masumdur. Eğer asıl derdiniz Erdoğan’a karşı muhalefet yapmaksa... Bunu yalanlar üzerinden değil de hakikatler üzerinden yapmayı tercih etmelisiniz.

“Ah Kemal Bey ah”

Hakan Kılıçdroğluna da tepki göstererek "Oysa hiç gerek yoktu bunları yapmasına! CHP Genel Başkanı olarak kendisine. Hiçbir CHP’li Külliye’den icazet almaz. Böyle bir şey olmaz. İddia eden söylesin bakalım kimmiş. Demek yakışırdı. "Ah Kemal Bey ah" başlıklı yazı yazmaktan ben bıktım, Kemal Bey bana “ah” çektirmekten bıkmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu ve iddiaların doğru olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...