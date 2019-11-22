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Mauricio Pochettino'dan duygusal veda

Tottenham'ın görevine son verdiği Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, oyuncularına taktik tahtasına yazdığı duygusal mesajla veda etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kötü gidişata son veren yönetim, Mauricio Pochettino'nun görevine son vermiş Arjantinli teknik adamın yerine Jose Mourinho'yu göreve getirmişti.

Londra ekibine Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynatarak büyük başarıya imza atan Arjantinli teknik adamın taktik tahtasına yazdığı mesajı sosyal medyayada büyük ses getirdi.

''Her zaman kalbimizde olacaksınız"
47 yaşındaki başarılı hoca, "Hepinize çok teşekkürler. Sizlere hoşçakal diyemedik. Her zaman kalbimizde olacaksınız" sözleriyle oyuncularına veda etti.

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