Mahkeme karar verdi! Melih Gökçek’in mal varlığı araştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in mal varlığının araştırılmasına karar verildi.

Kapatılan Refah Partisi’nden iki kez milletvekili seçilen ve 28 Şubat’ta kapanan Refahyol Hükümeti’nde Devlet Bakanlığı görevini yürüten Gürcan Dağdaş, kendisi hakkında hakaret davası açan Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gökçek’in mal varlığı incelenecek

Hakaret davasının görüldüğü duruşmada Melih Gökçek’in mal varlığının incelenmesiyle ilgili talepte bulunduğunu belirten Dağdaş, mahkemenin talebi kabul ettiğini söyledi. Gökçek’in mal varlığının incelenmesi için tapu ve bankalara yazı yazılmasına ayrıca mal beyanlarının da incelenmesine karar verildiği belirtildi.

Gökçek: Araştırılmasından endişe etmiyorum

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yeni yazısında Melih Gökçek ile yaptığı konuşmayı yazarak Gökçek’in mal varlığının araştırılmasıyla ilgili detayları verdi. Açılan davanın esasında tazminat davası olduğunu belirten Öztürk, Melih Gökçek’in konu hakkında şunları söylediğini aktardı:

Mahkeme karar verdiyse tabii ki araştırılır. Bu normal bir durum. Ben servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim, araştırılsın.

Saygı Öztürk, dava konusunda şunları yazdı:

Gürcan Dağdaş, Gökçek için “FETÖ üyesi”, “Organize suç örgütü üyesi, lideri” gibi iddialarının yanı sıra, filmlere konu olan “Zübük” tiplemesini de Gökçek için kullanmış. Bunun üzerine Gökçek de Dağdaş hakkında 10 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilk duruşması Gökçek'in açtığı davayla ilgiliydi.