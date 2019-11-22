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Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı indireceğiz deyince kız şekilden şekile girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde ilginç bir an yaşandı. Kılıçdaroğlu konuşmasında ''göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz'' deyince arkasındaki kızın yüzü şekilden şekile girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların tepkisi objektiflere yansıdı. Yurtta kalan çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını dile getirdi.

Yerelde başarı sağladık, sıra geldi ikinci etaba

Gençlerin toplumu geleceğe taşıyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık.

Beyefendiyi aşağı indireceğiz

Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Niçin yapacağız? Çocuklarımız için, gençlerimiz için. Kutuplaşan bir toplum istemiyoruz. Herkesin inancı, manevi dünyasının zenginliğidir; siyaset konusu olmamalı. Siyaset konusu şu olmalı: Benim çocuğuma neden yurt yapılmadı?"

Kılıçdaroğlu konuştu, kızlar güldü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı. CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.

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