Elon Musk Cybertruck’ı tanıttı! Kırılmaz dediği cam kırılınca düzeltiriz deyip geçiştirdi

Otomobil sektörünün parlayan isimlerinden Tesla, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlik kapsamında yeni pickup modeli "Cybertruck"ı duyurdu. Bu pickup'a ek olarak bir de ATV duyurusu yapan Tesla, tanıtımlar sırasında bir kaza yaşadı. Bizzat Elon Musk tarafından yaşanan kaza, etkinliklere damga vurdu.