Elon Musk Cybertruck’ı tanıttı! Kırılmaz dediği cam kırılınca düzeltiriz deyip geçiştirdi
Tesla'nın merakla beklenen yeni pickup'ı Cybertrcuk, sonunda gün yüzüne çıkardı. Elon Musk'ın sahne aldığı tanıtım etkinliklerinde aracın camlarının dayanıklılığını göstermek istenirken aracın camı kırılınca Musk "üretimde düzeltiriz" dedi geçiştirdi.
Otomobil sektörünün parlayan isimlerinden Tesla, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlik kapsamında yeni pickup modeli "Cybertruck"ı duyurdu. Bu pickup'a ek olarak bir de ATV duyurusu yapan Tesla, tanıtımlar sırasında bir kaza yaşadı. Bizzat Elon Musk tarafından yaşanan kaza, etkinliklere damga vurdu.
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Tesla'nın yeni pickup'ı zırhlı bir yapıya sahip. Öyle ki aracın dış aksamı, dünyanın en sağlam malzemelerinden bir tanesine sahip.
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Ayrıca aracın camları da zırhlı. Elon Musk da aracın camlarının ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek istedi.
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Ancak işler çok da planlandığı gibi gitmedi. Musk, bir görevliden elindeki büyük demir bilyeyi aracın camına fırlatmasını istedi.
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