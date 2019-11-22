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Otogar tuvaletinde intihar girişimi

ANTALYA'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tuvaletine giren Y.K. (21), tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Y.K., hastanede tedaviylye alındı.

Olay, saat 00.20 sıralarında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalin şehirlerarası giden yolcu bölümünde yer alan tuvaletten silah sesi gelmesi üzerine içeri giren görevliler, bir gencin kan içinde yerde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Tabancayla başına ateş ettiği belirlenen Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı Y.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis, terminale tabancanın nasıl sokulduğuyla ilgili soruşturma başlattı.

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