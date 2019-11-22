Her sene kasım ayının sonlarında başlayan Black Friday 2019 indirimleri başladı. Efsane Cuma kapsamında onlarca marka büyük indirimler yapacak. Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden 21 Kasım saat 21.00'de başladı. Hepsiburada Efsane Cuma indirimlerini online ya da telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 2019 başladı, milyonlarca alışveriş tutkunu Black Friday kapsamında hepsiburada indirimlerini görüntülemek için online alışverişe başladı.Peki hepsiburada efsane cuma indirimleri kaç gün sürecek, Black Friday indirimleri ne zaman bitecek?

Hepsiburada'nın Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma kampanyasında ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ayakkabı, ev tekstili gibi pek çok farklı ürün yer alacak.

Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.

Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.

Zara: Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50’ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.

Ayakkabı Dünyası: Black Friday kampanyaları ve indirimleri ile adından söz ettiren Ayakkabı Dünyası, müşterilerine sürprizler hazırlamaya devam ediyor. Ayakkabıdan çantaya; aksesuarlardan özel koleksiyonlara kadar birçok farklı ürün kategorisi ve markada yüzde 90'ları bulan indirimler, Ayakkabı Dünyası Black Friday kampanyaları olarak karşınıza çıkıyor.

Teknosa: Teknosa, Black Friday indirimleriyle kullanıcıların ertelediği ihtiyaçlarına bir an önce kavuşmasını sağlıyor. Teknosa’nın avantajlı fiyat, taksit ve kargo avantajlarından yararlanarak binlerce ürün arasından ihtiyacınız olanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda cep telefonu, laptop, televizyon, beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları gibi ürünler kampanya dahilindedir.

Gratis: Gratis Black Firday indirimi 22-25 Kasım tarihleri arasında. Zincir mağazalardan olan Gratis " Black Friday'den bize ne! Bu perşembe..." sloganı ile indirimlere başladı. 22-25 Kasım arasında gerçekleşecek olan Gratis indirim listende birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Saç boyalarından tutun da tüm makyaj malzemelerine kadar indirim uygulanacak.

Steam: 2019 yılı Steam Black Friday İndirimleri'nin 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Onlarca oyunda % 80’lere varan indirimler uygulanması bekleniyor.

NİKE: 2019 Black Friday, 29 Kasım Cuma ve 2 Aralık Pazartesi Nike Cyber Monday indirimleri olması bekleniyor. Ayakkabı, koşu ayakkabısı, tayt gibi birçok giyim ürününü kapsayacak indirimler yaklaşık olarak %30 civarlarında olacak.

MORHİPO: Morhipo’da Black Sale adıyla duyurulacak indirimlerin en yoğun ve kazançlı olacağı gün ise Black Friday’e denk gelen Kasım ayının son Cuma günü yani 29 Kasım olacak. Kozmetik, giyim, ev dekorasyonu ve tekstili, elektronik, spor giyim, ayakkabı ve çantada sizi bekleyen yüzlerce marka ve binlerce ürün olduğunu, bu markalarda süper indirimlerin %90’ı bulacağını unutmayın.

25 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında Morhipo’nun özel markaları olan People by Fabrika, D by Divarese, NGSTYLE ile Morhipo’da oldukça sevilen Koton, Ipekyol, Twist, NetWork, Beymen, Mavi gibi markaların da %70’e varan indirimlerini görebilirsiniz.