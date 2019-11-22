Açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat kaderine terk edildi

İZMİR Tire'de 70 milyon TL'ye yapılan ve açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı stat, maç yapacak takım bulamadığı için boş duruyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi işbirliğiyle yaklaşık 70 milyon lira harcanarak UEFA standartlarında bir stadyum inşa edildi.

Dönemin Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, stada kendi adını verdi. 15 bin kişilik Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nun açılışı ise 15 Nisan 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Merkeze 100 km uzak

İzmir kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta olan ve şehrin büyük takımlarının kullanamadığı stadyumdan TFF 3. Lig takımı Tire 1922 Spor Kulübü faydalanıyordu. Ancak takım Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'a devredildi. Aktaş da kulübün adını Buca Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Takım Buca'ya taşınınca stat da sahipsiz kaldı.

Bir sezonda bir maç

Akşam'ın haberine göre; Hiçbir kulübün maçlarını oynamadığı stadın kapılarına kilit vuruldu. Belediye görevlilerinin dönem dönem çim bakımını gerçekleştirdiği stadyum, bu sezon şimdiye kadar sadece Türkiye Kupası'nda Altınordu ile Konya 1922 arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. 70 milyon TL harcanarak yapılan stadyumun kaderine terk edildi.