İBB'de üst düzey atama! Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi

Ekrem İmamoğlu sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadro değişimi devam ediyor. CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin yönetimine yeni atama yapıldı. Halk Ekmek A.Ş.'nin yönetim kurulu başkan vekilliğine CHP’nin 31 Mart’taki Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama atandı.

Halk Ekmek A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü Salih Bekaroğlu yürütüyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını İBB Genel Sekreter Yardımcılarından Orhan Demir yürütüyor. Halk Ekmek A.Ş.'nin genel müdürü de İmamoğlu'nun birlikte devam etme kararı aldığı bir önceki dönemde de aynı görevi yapan Salih Bekaroğlu.

Özgen Nama kimdir?

Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümünü tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor.

Tekstil üzerine aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı’nda başladı. SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2011-2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İBB CHP Grup Sözcülüğü, İl ve İlçe Delegelikleri, 32. 33. ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegelikleri, 14. 15. 16. ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegeliği yaptı ve 2012 yılından bu yana da Büyük Kurultay Delegesidir.

Özgen Nama, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.