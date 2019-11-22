Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakıp Erdoğan'ı karşılamaya gitti
İZMİR Belediye Başkanı Tunç Soyer Adnan Menderes Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Üstelik Kılıçdaroğlu da İzmir'de olmasına rağmen.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı.Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.
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Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'de
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'de. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eşlik etmeyi bırakın Soyer, Erdoğan ile samimi bir fotoğraf verdi.
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