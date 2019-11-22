Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakıp Erdoğan'ı karşılamaya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı.Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.