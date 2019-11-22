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Netanyahu yolsuzlukla suçlandı! Kendisine darbe yapıldığını iddia etti

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 'rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali' nedenleriyle İsrail Başsavcısı tarafından 3 dava açılmasına karar verildi. Netanyahu ise kendisine darbe yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Başsavcı Avichai Mendelblit düzenlediği basın toplantısında dava konusunun, ne sağ ne de sol görüşlü bir politika meselesi olmadığını, kanun söz konusu olduğunda kanunu uygulama dışında herhangi bir seçeneğin bulunmadığını söyledi. Savcı Mendelblit dava öncesi soruşturma hakkında, kaynaklarının profesyonelce gözden geçirilen delil ve tanık ifadeleri üzerine kurulu olduğunu belirtti. Mendelblit konu hakkında "Altına bakmadığımız taş kalmadı" dedi. 

Başbakan Binyamin Netanyahu ise hakkında dava açılmasını 'bir darbe girişimi' olarak yorumlayarak kendisini devirmek istediklerini belirtti. Muhalefet lideri Benny Gantz ise Başsavcı Mendelblit'e güveninin tam olduğu ve görevlerini tam bir profesyonellik, dürüstlük ve sadakat içinde yürüttüklerine emin olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan davalar 'Dava Dosyası 4000', '2000' ve '1000’ olarak adlandırılıyor. 'Dosya 4000', Netanyahu İletişim Bakanı'yken Bezeq Telekom'u kontrol eden Shaul Elovich arasında gerçekleşen ve karşılıklı çıkar sağlayan 'rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali' suçlamalarını içeriyor. 'Dosya 2000' ise Netanyahu'nun Başbakan olarak medya patronu Yedioth Ahronoth'tan çıkar sağladığını ve güç suistimali gerçekleştirdiğini içeriyor. 'Dosya 1000' ise Netanyahu'nun ve aile bireylerinin yıllarca, önemli iş adamları Arnon Milchan ile milyarder James Packer'dan pahalı puro ve şampanya içeren hediyeler alarak kamu görevini kötüye kullandığını içeriyor.

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