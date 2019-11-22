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WhatsApp 400 bin hesabı engelledi sebebi ise bakın ne

Sosyal medya platformu Facebook'u da bünyesinde bulunduran WhatsApp, 400 bin hesabı birden engelledi.

Özellikle 2016 Amerika Birleşik Devletleri seçiminden sonra gündeme gelen yalan haber sosyal medya platformlarının üzerine en çok mesai harcadıkları konulardan biri.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter artık siyasi reklam almayarak bu sorunu çözme yoluna gitti. İnternet devi Google ise çözümü siyasi reklamlara karşı yeni ve daha katı kriterler getirmekte buldu.

Bu konuda en çok eleştirilen sosyal medya platformu ise kuşkusuz Facebook. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp yalan haber ile mücadele için 400 hesabı engellediğini açıkladı.

Engadget’te yer alan habere göre, sahte haberler sayesinde hangi adayların fayda gördüğü ya da hangi adayların zarar gördüğü ise şimdilik açıklanmadı.

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