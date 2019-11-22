Galatasaray'dan Luyindama açıklaması: Bunun adı skandal

Galatasaray, Luyindama'dan gelen haberle sarsıldı. 25 yaşındaki futbolcu, sezonu kapattı. Kulüp doktoru Yener İnce, ''Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal." dedi.

Galatasaray, resmi sitesinden Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten açıklama yapıldı

Sarı kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

''Büyük bir skandal''

Kulüp doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal." dedi. Luyindama'nın 2-3 hafta içinde ameliyat olması planlanıyor.