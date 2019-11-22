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Bursa'da bu kez hayvanlar değil hırsızlar fotokapana yakalandı

BURSA'da 4 ay önce yaşanan hırsızlık olayı çözüldü. Traktör çalan hırsızlar ormandaki fotokapan tarafından tespit edildi.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazları hırsızların korkulu rüyası oldu.

Fotokapan çekti

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 ay önce meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı, İlçe Jandarma ekipleri tarafından araziye kurulan fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler neticesinde çözüldü.

Faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 4 ay önce F.A. isimli şahsa ait traktör çalındı. Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde hırsızlık yapan şahısların kimlikleri tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler sayesinde faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olayını S.B. (30) ve A.B. (39) isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince S.B. Bursa il merkezinde yakalanarak Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Diğer şüpheli A.B. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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