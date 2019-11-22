Fenerbahçe isim hakkını Azerbaycan petrol devi Socar'a mı satıyor

Fenerbahçe, kulübün isim haklarının 15 yıl süreyle Azerbaycan kökenli bir petrol şirketine satılacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün isim haklarını 450 milyon Euro karşılığında Azerbaycan kökenli bir petrol şirketinin alacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı oluştururken, konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

''Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar etmeyin''

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."





Taraftar heyecanlanmıştı

Konuyla ilgili sosyal medyada birçok bilgi paylaşılmış ve Fenerbahçeli taraftarlar anlaşmanın gerçekleşmesi halinde kulübün mali yükten kurtulacağına inanıyordu.