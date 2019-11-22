Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii açılışında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuştu

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.

Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.

Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.

Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.