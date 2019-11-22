Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li isim iddiasına yanıt!

İZMİR AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan, herkesin dilindeki Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası hakkında ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamalarda Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen CHP'li ismin Beştepe'yi ziyaret ettiği iddiasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İzmir'de partililere seslenen Erdoğan Beştepe iddiasına ilişkin şunları söyledi:

Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

-Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Ispat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun. Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

Engin Özkoç'a sert tepki

Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir. Lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler. Parlamentoda grup Başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını gördünüz. İfadeye bakın 'Ulan şu kadını susturun.' Bir bayana 'Ulan şu kadını susturun' gibi bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana Bunlar 'edepsiz ahlaksız' dedim.

Özlem Zengin'in duruşunu hazmedemiyorlar

Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın bahçıvan olmalı. Tarlada domates birber toplasın, böyle olmalı. Karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin hanımları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'de ne işimiz var diyordu

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? Bizim Suriye'de ne işimiz var... Bay Kemal Senin oralarda ne işin var.