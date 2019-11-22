Twitter'da yanıt gizleme uygulamaya kondu

ABD, Kanada ve Japonya'da test edilmeye başlanan yanıt gizleme özelliği tüm dünyada kullanılmaya başlandı.

Mikro blog sitesi Twitter bir süredir test ettiği 'yanıt gizleme' özelliğini dünya genelinde kullanıcılarının beğenisine sundu.



Techcrunch'ta yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde atılan tweet'lere verilen yanıtlar, kullanıcının isteği doğrultusunda anında gizlenebilecek.



Yanıtları gizlemek isteyen kullanıcıların tweet'lere verilen cevapların sağ tarafında bulunan gri simgeyi kullanarak ‘yanıtı gizle’yi seçmeleri gerekiyor.



Twitter'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Başarılı bir test sürecinin ardından konuşmaları yönetmenin, dikkat dağıtıcı ve konu dışı yanıtları gizlemenin yararlı bir yolu olduğunu fark ettik” denildi.



Twitter’ın yeni özelliği bir süredir ABD, Kanada ve Japonya’da test ediliyordu.