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Yaşar Büyükanıt'ın ölmeden önce sırlarını kızına bıraktığı iddia ediliyor

7 9 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın, '27 Nisan E-Muhtıra' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesini yazdığı belgeleri kızına verdiği iddia edildi. İddianın sahini ise gazeteci Can Ataklı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 25. Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye siyasi tarihine geçen 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ve hala 'sır' olarak nitelendirilen Dolmabahçe görüşmesinin de aralarında bulunduğu birçok olayla anıldı. Konuyu ele alan gazeteci Can Ataklı, Büyükanıt'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yazdıklarını kızına teslim etti

Ataklı, 'Yaşar Büyükanıt her şeyi yazmış' başlıklı bugünkü yazısında, Büyükanıt'ın 'sırlarını' yazılı olarak kızına bıraktığını öne sürdü. Ataklı, Büyükanıt'ın her şeyi dolmakalemle ve kendi el yazısıyla yazdığını ve bu yazdıklarını kızına teslim ettiğini iddia etti. Büyükanıt'ın kızına bu belgeleri açıklaması konusunda bir vasiyeti olmadığını söyleyen Ataklı, kızının gerek görmesi halinde bunları açıklayabileceğini belirtti.

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