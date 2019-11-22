2. yargı paketinde neler var af çıkacak mı son haberler geldi

Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların gündeminde. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla “af yasası” ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde.

Tarih netleşiyor: “İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?” sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek.

AK Parti’nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

Hangi suçları kapsayacak: Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani, bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı.

Uyuşturucu suçları: AK Partili kaynaklar, daha önce verdiği yasa teklifinde uyuşturucuyla ilgili suçları da infaz indirimi kapsamına sokan MHP’nin de iknaya yakın olduğunu dile getirdiler. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı teklif metninde, AMATEM gibi bağımlılıkla mücadele merkezlerinin daha etkin rol oynaması ve bu suçlar için rehabilitasyona ağırlık veren bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.

Denetimli serbestlik: İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi de de artırılacak. Şu anda 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırının 3 yıla çekilmesi bekleniyor. Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5’te biri oranında denetimli serbestlik. Yani 20 yıl ceza alan biri için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması.

İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3’te 2’den yüzde elli’ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak.

AK Parti çalışmasının tamamladıktan sonra teklif taslağını başta MHP olmak üzere tüm siyasi partilere götürecek ve uzlaşı arayacak. Teklifin yılbaşından sonra Meclis Başkanlığı'na verilmesi ve 2020 yılının ilk aylarında yasalaşması planlanıyor.