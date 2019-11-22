HABER /  GÜNCEL

Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti

Kendisini ‘resul’ ve ‘mehdi’ ilan eden sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu, uzun yıllardır yaşadığı ABD’nin Virginia Eyaleti Norfolk kentinde öldü.

Turgut Özal döneminde 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı.

Evrenesoğlu, FETÖ gibi 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç ettikten sonra vakıflar kurdu, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de irticai faaliyetlerine devam etti.

İnternet siteleri Diyanet tarafından sakıncalı bulundu

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet, İrfan, Hayır, Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenesoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet siteleri de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle kısa süre önce kapatıldı.

Cenazesi Türkiye'ye getirilecek

Evrenesoğlu’nun cenazesinin Türkiye’ye gönderileceği bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü isimlere sakıncalı ilaç uyarısı
Yaşar Büyükanıt'ın ölmeden önce sırlarını kızına bıraktığı iddia ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li isim iddiasına yanıt!
EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin planı ortaya çıktı bakın neler var
AK Parti istifaları sürüyor! Mustafa Bilici istifa etti Davutoğlu'na gidiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Soylu: Cesaretli insanlar olmasaydı S-400’e sahip olamazdık
MHRS randevu alma işlemi ücretli mi?
Kurban bayramı 2020 ne zaman hangi ayda başlıyor?
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, Türkiye'de mutlu
2. yargı paketinde neler var af çıkacak mı son haberler geldi
100 inşirah suresi faziletleri neler Türkçe anlamı ve okunuşu
Yorumlar