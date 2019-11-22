Resulayn'a dönen Suriyelilerin büyük sevinci Türk askerini öptü

Türkiye'ye teşekkür ettiler



Ülkelerine kesin dönüş yaptıklarını belirten Suriyeli Muazzin el Muhammed, yaptığı açıklamada, Resulayn terör işgalinden kurtulduğu için mutlu olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "7 yıldır Türkiye’de yaşıyorduk, çok mutluyum ülkemize dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her şey için çok teşekkür ederiz. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Ben Resulayn’dan ayrıldığımda 11 yaşındaydım şimdi geri dönüyorum."