Resulayn'a dönen Suriyelilerin büyük sevinci Türk askerini öptü
Terör örgütlerinin işgali nedeniyle yıllardır topraklarından ayrı yaşayan yaklaşık 100 Suriyeli, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Resulayn ilçesine dönmeye başladı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde kalan yaklaşık 100 kişi, Şehit Er Adem Döğüşken Hudut Karakolu önüne geldi. Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki sınır kapısından geçen ve askerlerle vedalaşan Suriyeliler, ülkelerine adımlarını attıkları anda ise secdeye kapanarak toprağı öptü.
Türk askerini alnından öptüler
Sınır kapısını geçen Resulayn halkı, bu sırada çevrede görevli TSK personeline sarılıp, alınlarından öperek teşekkür etti.Öte yandan sınır kapısından geçen Resulayn halkının Suriye Milli Ordusu ekipleri tarafından karşılandıkları da görüldü.
Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ülkelerine kesin dönüş yaptıklarını belirten Suriyeli Muazzin el Muhammed, yaptığı açıklamada, Resulayn terör işgalinden kurtulduğu için mutlu olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "7 yıldır Türkiye’de yaşıyorduk, çok mutluyum ülkemize dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her şey için çok teşekkür ederiz. Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Ben Resulayn’dan ayrıldığımda 11 yaşındaydım şimdi geri dönüyorum."
Yıllar sonra evimize dönüyoruz
Abdulazim el Muhammed de 2,5 yaşındaki kızıyla yıllar sonra doğduğu topraklara döndüğünü belirterek büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'ye misafirperverlikleri için teşekkür eden Abdulazim el Muhammed, "Resulayn terörden temizlendi çok şükür. Biz de yıllar sonra evimize dönüyoruz." dedi.