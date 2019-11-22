Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Mustafa Balbay'a sert tepki!

Yeniden Refah Partisi, eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın katıldığı bir televizyon programında sarfettiği “Fatih Erbakan ilk seçimlerde Ak Parti’den milletvekili olacak. Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanının organizasyonudur” sözlerine sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde rekor katılımla 1. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi, eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın partileriyle ilgili ithamlarına tepki gösterdi.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Sayın Mustafa Balbay’ın 'Fatih Erbakan ilk seçimlerde Ak Parti’den milletvekili olacak. Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanının organizasyonudur' sözleri, kaynağının nereye dayandığını çok iyi bildiğimiz ve cevap vermeyi gerektirmeyecek kadar boş ve ezbere söylenmiş sözler olsa da, “susmak, kabul etmektir” sözüne muhatap olmamak adına açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.' denildi.

YENİDEN REFAH BÜYÜK KONGRESİ TÜRK SİYASETİNİN ALTERNATİFSİZ OLMADIĞINI GÖSTERDİ

Kuruluşunun üzerinden henüz 1 sene bile geçmemiş olmasına rağmen eşine az rastlanır bir kongre ile kamuoyunda Türk siyasetinin alternatifsiz olmadığını gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatlarımızın büyük gayreti ve milletimizin büyük teveccühü ve yaklaşık 40.000 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongremiz’in, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tuttuğuna ve kongre sonrası Yeniden Refah Partimiz’in geniş kitleler tarafından konuşulmaya başlandığına şahitlik ediyoruz.

Türkiye’de siyasi tablonun yeniden şekillenmeye başladığı bir zamanda, Yeniden Refah Partimiz’in kuruluşunun üzerinden henüz bir sene geçmiş olmasına rağmen, böylesi muazzam bir kongreyle sesini duyurması Türk siyasetinin alternatifsiz olmadığını göstermiş ve bazı kesimlerde paniğe ve şaşkınlığa yol açmıştır. "

Bir takım çevrelerin uzun zamandır partinin ve Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın adını televizyonlarda zikretmemeye özen gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, Yeniden Refah Partisi'ni yok saymaya çalışanların, son ruh haliyle artık başka taktikler denemeye başladıklarına işaret edildi.

BALBAY'IN SÖZLERİ CEVAP VERMEYİ GEREKTİRMEYECEK, BOŞ SÖYLENMİŞ SÖZLER OLSA DA...

21 Kasım Perşembe akşamı bir TV kanalında yayınlanan tartışma kanalında CHP Eski Milletvekili Mustafa Balbay’ın sözlerinin bu yaklaşımın bir sonucu olduğu dile getirilen açıklamada: " Sayın Mustafa Balbay’ın “Fatih Erbakan ilk seçimlerde Ak Parti’den milletvekili olacak. Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanının organizasyonudur” sözleri, kaynağının nereye dayandığını çok iyi bildiğimiz ve cevap vermeyi gerektirmeyecek kadar boş ve ezbere söylenmiş sözler olsa da, “susmak, kabul etmektir” sözüne muhatap olmamak adına açıklama yapmayı gerekli görüyoruz." ifadeleriyle tepki gösterildi.

SAYIN BALBAY ZAHMET EDİP ARAŞTIRSA BU SÖZLERİ SÖYLEDİĞİNE PİŞMAN OLURDU

"Sayın Mustafa Balbay zahmet gösterip bir gazeteci ve siyasetçi gözüyle Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın kongre konuşmasını ve bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında yapmış olduğu konuşmaları dinlemiş olsaydı programda söylediği sözlerden kendisi de eminiz ki mahçubiyet duyardı. Partimizin kurulduğu günden bu yana teşkilatlarımızın hangi zorlukların üstesinden gelerek bu günlere geldiğini görebilse, eminiz ki bu sözleri söylediğine pişman olurdu."

YENİDEN REFAH PARTİSİ NE İKTİDARIN NE DE MUHALEFETİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR

Yeniden Refah Partisi basın açıklamasına; "Bu vesileyle şu gerçeği bir kez daha vurguluyoruz; biz Yeniden Refah Partisi olarak ne iktidarın ne de muhalefetin arka bahçesi ya da koltuk değneği değiliz, biz siyaseti milletimize, ülkemize, başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün mazlumlara ve ezilenlere hizmet etmek üzere yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “hayra motor, şerre fren olma” anlayışıyla, “doğrunun yanında, yanlışın karşısında durma” düsturuyla mücadelemize devam edeceğiz." vurgusuyla son verdi.