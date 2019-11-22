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Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu öldü! MİHR teşkilatı FETÖ gibiydi

Kamuoyunda “sahte peygamber” olarak bilinen MİHR kurucusu İskender Evrenesoğlu (İmam İskender mihr) öldü.

Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu, uzun yıllardır yaşadığı ABD’nin Virginia Eyaleti Norfolk kentinde yaşamını yitirdi. Turgut Özal döneminde 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı.

FETÖ gibi ABD'ye taşındı

İskender Evrenesoğlu, FETÖ gibi 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç ettikten sonra vakıflar kurdu, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet, İrfan, Hayır, Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan İskender Evrenesoğlu Evrenesoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet siteleri de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle kısa süre önce kapatıldı.

MİHR Tarikatı’nın kurucusu İskender Evrenesoğlu’nun cenazesinin Türkiye’ye gönderileceği bildirildi.

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