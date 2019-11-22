Iğdırlı çiftçi tohumları ninesinin sandığında buldu! Şimdi paraya para demiyor
IĞDIRLI çiftçi Alican Açkan, ninesinin sandığından bulduğu tohumları ekerek güz karpuzu yetiştirdi şimdi paraya para demiyor.
Oba köyünde tarımla uğraşan Açkan, anneannesinin sandığından bulduğu karpuz tohumlarını deneme amacıyla 500 metrekarelik seraya ekti.
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Çiftçi Açkan, en son 40 yıl önce yetiştirilen ve halk arasında "cille karpuzu" olarak bilinen güz karpuzunu yetiştirerek, hasat etti.
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Güz karpuzu yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak isteyen Açkan, ileri zamanlarda tohumları daha geniş alana ekerek kazanç sağlamak istiyor.
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Alican Açkan, yaptığı açıklamada, yörede eskiden yaşayan insanların bir sonraki yıl tekrar ekmek için hasadını yaptıkları ürünlerin tohumlarını evlerdeki sandıklarda sakladığını söyledi.
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