HABER /  GÜNCEL

Türk Hava Yolları Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), Türk turizmine katkı sağlamak adına İsviçre’nin Cenevre şehrinden Antalya’ya direkt uçuşların başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi unvanına sahip THY'nin Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran 2020 itibariyle, Cenevre Havaalanı ve Antalya Havaalanı arasında salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün direkt tarifeli uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu uçuşların yurt dışında yaşayan gurbetçilere memleket ziyaretlerinde de kolaylıklar sağlayacağı vurgulandı.

30 kiloya kadar olan bagaj ücretsiz

Açıklamada, karşılıklı düzenlenecek seferler ile THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimini yaşayacak olan yolcuların 30 kiloya kadar olan bagajlarını ücretsiz taşıyabilecekleri ifade edildi.İki şehir arasında gerçekleştirilecek seferlerin ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu öldü! MİHR teşkilatı FETÖ gibiydi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlü isimlere sakıncalı ilaç uyarısı
Yaşar Büyükanıt'ın ölmeden önce sırlarını kızına bıraktığı iddia ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li isim iddiasına yanıt!
EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Rus senatörden S-400 çıkışı: ABD'nin Türkiye'ye baskıları sonuç vermeyecek
Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti
Soylu: Cesaretli insanlar olmasaydı S-400’e sahip olamazdık
MHRS randevu alma işlemi ücretli mi?
Kurban bayramı 2020 ne zaman hangi ayda başlıyor?
Hac başvurusu yapma ekranı 2020 hac kura çekilişi ne zaman?
Yorumlar