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Rus senatörden S-400 çıkışı: ABD'nin Türkiye'ye baskıları sonuç vermeyecek

S-400'lerle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Rusya Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye S-400’lerden vazgeçmesi yönünde yaptığı baskıların sonuç vermeyeceğini söyledi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aleksey Puşkov, "Erdoğan’ın birdenbire geri adım atması tuhaf olurdu." diye yazdı.

"Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi olasılığı yok"

 “ABD’nin Çin, Hindistan ve Türkiye’den S-400 satın almamalarını istemesi şimdiye kadar sonuç vermedi." ifadelerini kullanan Aleksey Puşkov, "Erdoğan’ın birdenbire geri adım atması tuhaf olurdu. Bunun söz konusu olamayacağını zaten söylemişti" dedi.

Puşkov’a göre, Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi olasılığı neredeyse hiç yok.

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