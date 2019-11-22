Rus senatörden S-400 çıkışı: ABD'nin Türkiye'ye baskıları sonuç vermeyecek

S-400'lerle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Rusya Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye S-400’lerden vazgeçmesi yönünde yaptığı baskıların sonuç vermeyeceğini söyledi.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aleksey Puşkov, "Erdoğan’ın birdenbire geri adım atması tuhaf olurdu." diye yazdı.
"Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi olasılığı yok"
“ABD’nin Çin, Hindistan ve Türkiye’den S-400 satın almamalarını istemesi şimdiye kadar sonuç vermedi." ifadelerini kullanan Aleksey Puşkov, "Erdoğan’ın birdenbire geri adım atması tuhaf olurdu. Bunun söz konusu olamayacağını zaten söylemişti" dedi.
Puşkov’a göre, Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi olasılığı neredeyse hiç yok.
Давление США на Китай, Индию, Турцию с требованием не закупать С-400 до сих пор не дало результатов. Было бы странно, если бы Эрдоган вдруг пошёл на попятную. Он уже сказал, что об этом не может быть и речи. Недавно я слышал его в Стамбуле. Думаю,вероятность отказа близка к нулю.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 22, 2019
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