Programda Tatlıses sürprizi! Erdoğan ile anısını anlatacaktı ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki konuşmasında İbrahim Tatlıses de vardı. Erdoğan ile bir anısını anlatan Tatlıses konuşmanın yarısında unutup başka bir yerden devam etti.

İzmir’de yaşayan ve ticari faaliyetlerini burada sürdüren türkücü İbrahim Tatlıses partisinin il başkanlığındaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Erdoğan ile anısını anlatacaktı ancak...

Yaptığı konuşmada Erdoğan için “Ölümüne yanındayız” diyen Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: Sevgili İzmirliler, saygılarımı iletiyorum. Bir şeyi çok merak ediyorum. 17 senedir ne yaptılar diyor. Merak ediyorum, ne yapmadık ki? Ne yapmadık biliyor musun? Bir gün sayın başkanımla konuşuyoruz, dedi ki, ‘Kaydın hayırlı olsun.’ Ben de ses kaydı anladım. Dedi ki, ‘İbrahim Bey onu sormadım.’ Açtım dedim ki, ‘Özür dilerim, ben şarkı anladım.’

Anısını unutan İbrahim Tatlıses başka konudan devam etti.

Tatlıses konuşmasını şöyle sürdürdü: Onun için Türkiye bizimdir, İzmir de bizimdir. Başkanımıza sahip çıkalım, onu yalnız bırakmayalım. Ben nasıl diyorsam, ölümüne yanındayız, aynen burada tekrar ediyorum. Ölümüne kadar yanındayım. Bunu herkes böyle bilsin.