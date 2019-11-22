Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yaptığı açıklamada, Beştepe'de görüşme iddialarını bir kez daha yalanlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı konuşmada; "Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık net kameralar karşımızda. Böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Bay Kemal de CHP'nin başından ayrılacak mı? O da kendisinin ortaya koysun. Buradan meydan okuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

Son 10 yılda İzmir'e 70 katrilyon yatırım yaptık, bu İzmir'in ihmal edilmediğinin kanıtıdır. . AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam tarzından dolayı baskıya maruz kalmıştır. İzmir'in geleceği için birlikte çalışacağız. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir.

'Kaçamayacaklar'

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her türlü yöntemi denediler ama başarılı olamadılar. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar.

Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık. CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.

'Sokaklarda kaos çıkartmayı denediler'

Ekonomimizi çökertmek için oyun kurdular, üstesinden geldik. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık. Türkiye'de tarihi alanlarda kazanımlar sağladık, maalesef muhalefetin zihniyeti konusunda başarılı olamadık.

'CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM...' Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun. Buradan meydan okuyorum.Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?

'Kemal bey olmak kolay değil'

Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SKK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.

Her fırsatta yabancılara ülkeni kötüleyeceksin. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin diyeceksin. Bay Kemal olmak için bunlar yapmak şart.

'Satılan bir şey yok'

Savunma Sanayimizi güçlendirmek için attığımız her adımı kötüleyeceksin. Palet fabrikası ile ilgili her yalanı söylüyor. Sattılar diyor. Vicdansız, satılan bir şey yok. İşletme hakkını aldılar. Personel çıkarma diye de bir şey yok. Eğer burada yasal olmayan bir şey varsa Türkiye bir hukuk devleti gerekli müracaatı yaparsın. Satılan bir şey yok.

Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği görüşmeleri, harekatları tam tersinden anlatmak için ıkınıp sıkınacaksın.