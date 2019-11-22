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İstanbul Sarıyer'de yer bildiriminde bulunan şahıs vuruldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sarıyer'de sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp silah ile vurulan bir kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Latif Sokak'ta meydana gelen olayda; Burak Ö., arkadaşı ile parkta otururken sosyal medyadan yer bildiriminde bulundu. İddiaya göre, husumetlileri de yer bildirimini görüp parka geldi ve Burak Ö.'yü sopa ile darp etti. Daha sonra da silah ile Ö.'ye ateş ettiler. Sağ bacağından yaralanan Burak Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille kaçtılar.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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